Corrientes: condenan a 15 años de prisión a un hombre de Saladas por abuso sexual agravado de su hija y su expareja

La Justicia de Corrientes dictó una dura condena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo para un hombre de la localidad de Saladas, hallado culpable de delitos contra la integridad sexual de su hija menor de edad y de su expareja.

El Tribunal Oral Penal N° 1 emitió el veredicto N° 493 el lunes 3 de noviembre, al finalizar el debate oral.

Detalles de la condena y las víctimas

El imputado fue declarado culpable y autor material de los delitos de abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con una menor de edad, y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su expareja.

Los abusos ocurrieron en un contexto de convivencia familiar en la localidad de Saladas, teniendo como víctimas directas a la hija menor de edad del acusado y a su expareja.

El Tribunal, integrado por los doctores Darío Alejandro Ortiz (presidente), María Mercedes Leconte y la doctora Ana Figueredo, resolvió imponer la pena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Proceso judicial y fundamentos

El debate oral se desarrolló desde las 8:30 de la mañana, con la intervención del fiscal de Saladas, doctor Osvaldo Leonardo Ojeda, en representación del Ministerio Público Fiscal, y la participación de la Asesora de Menores, doctora Gladis Aguirre. La defensa estuvo a cargo de los doctores Jorge Alejandro Colicceli y Gustavo Javier Lugo Ramirez.

El Tribunal resolvió mantener la medida de arresto domiciliario dispuesta previamente hasta que la sentencia quede firme.

Se dispuso que la lectura de los fundamentos completos de la sentencia se realice el próximo 10 de noviembre a las 12:30. Asimismo, se ordenó notificar la resolución a las víctimas, al Registro Nacional de Reincidencia y al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual del Superior Tribunal de Justicia.