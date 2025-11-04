Corrientes: un joven murió tras un enfrentamiento con armas de fuego en el barrio Paloma de la Paz

La Policía de Corrientes informó este martes sobre incidente que terminó en la muerte de una persona en la ciudad Capital.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes en el barrio Paloma de la Paz, en cercanías de la esquina de las calles Valdepeñas y Francia. En el lugar se registró un incidente con disparos de armas de fuego entre varias personas. Los protagonistas fueron un hombre de 23 años, identificado con el apellido Centurión, y un menor de 17 años, que responde al alias “Laucha”.

Como resultado de este hecho, el hombre mayor de edad murió, mientras que el menor resultó herido por los disparos y fue trasladado al hspital Escuela para su atención médica.

Las autoridades afirman que los demás implicados en el enfrentamiento están identificados, mientras que se investigan las circunstancias de los hechos, en colaboración con la Unidad Fiscal de turno.

En tanto que en el lugar de los hechos y luego en la dependencia policial correspondiente, se realizaron las diligencias del caso.