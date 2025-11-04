¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Bella Vista Dirección de Tránsito rescate animal
Bella Vista Dirección de Tránsito rescate animal
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
INSEGURIDAD

Corrientes: un joven murió tras un enfrentamiento con armas de fuego en el barrio Paloma de la Paz

Ocurrió en el barrio Paloma de la Paz durante la madrugada de este martes. Producto de los disparos, un hombre de 23 años murió y un menor de 17 fue ingresado al Hospital Escuela para su atención

Por El Litoral

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 08:27

La Policía de Corrientes informó este martes sobre incidente que terminó en la muerte de una persona en la ciudad Capital.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes en el barrio Paloma de la Paz, en cercanías de la esquina de las calles Valdepeñas y Francia. En el lugar  se registró un incidente con disparos de armas de fuego entre varias personas. Los protagonistas fueron un hombre de 23 años, identificado con el apellido Centurión, y un menor de 17 años, que responde al alias “Laucha”.

Como resultado de este hecho, el hombre mayor de edad murió, mientras que el menor resultó herido por los disparos y fue trasladado al hspital Escuela para su atención médica.

Las autoridades afirman que los demás implicados en el enfrentamiento están identificados, mientras que se investigan las circunstancias de los hechos, en colaboración con la Unidad Fiscal de turno.

En tanto que en el lugar de los hechos y luego en la dependencia policial correspondiente, se realizaron las diligencias del caso.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD