Puente Chaco-Corrientes: un camión llevaba mercadería ilegal por $5 millones

Alrededor de la 1:30 de este miércoles, en el puesto de control del Puente "General Belgrano", demoraron un camión que trasladaba neumáticos valuados en más de 5 millones de pesos.

Fue en el marco del operativo de seguridad “Plan Paraná”, llevado adelante con la Policía del Chaco y las fuerzas nacionales. En este caso, la Prefectura Naval Argentina detuvo un Iveco, con semirremolque, que era conducido por un hombre 29 años, que había partido del Chaco hacia Buenos Aires.

Durante la inspección con el escáner FC-24, se detectó que el camión transportaba cubiertas y artículos varios. Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Federal N.º 1, a cargo del Dr. Javier Pastore, quien ordenó el traslado del vehículo hasta la Aduana de Barranqueras.

En presencia de testigos hábiles, se procedió a la apertura del vehículo, constatándose un bulto que contenía 11 cubiertas rodado 17. En consecuencia fue secuestrada la mercadería por presunta infracción al Código Aduanero Ley 22.415, notificando al conductor y dejando la carga bajo resguardo.

Según estimaciones preliminares, el valor del cargamento asciende a aproximadamente $5.500.000.