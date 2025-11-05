Crimen en Corrientes: detienen a un hombre, acusado de balear y matar a un joven en el barrio Paloma de la Paz

La Policía de Corrientes llevó adelante este miércoles un operativo en el barrio Loma Linda. El procedimiento se desarrolló en el marco de la investigación por el asesinato de un joven de 23 años en el barrio Paloma de la Paz, ocurrido en la madrugada del martes.

Durante los allanamientos, los agentes detuvieron a tres hombres, entre ellos a un joven conocido como “Chucky”, quien es señalado como el presunto autor material del homicidio.

Un adolescente sigue internado

A raíz del ataque con arma de fuego, además del joven fallecido, resultó herido un adolescente de 17 años, quien permanece internado en el Hospital Escuela con lesiones de gravedad.

Según fuentes policiales, junto al principal sospechoso fueron detenidos otros dos hombres vinculados a la causa. Asimismo, un cuarto implicado continúa prófugo.

Elementos secuestrados y nuevas líneas de investigación

El comisario Galarza, a cargo del operativo, confirmó que durante los procedimientos se secuestraron elementos que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer por completo el hecho y determinar la participación de cada uno de los implicados.



Con información de Radio Sudamericana