Corrientes: secuestraron 30 mil atados de cigarrillos, 90 celulares y hojas de coca en encomiendas

Un importante operativo de control de cargas realizado por Gendarmería Nacional (GN) permitió el secuestro de una gran cantidad de mercadería de contrabando oculta en encomiendas postales en la localidad correntina de Paso de los Libres.

El cargamento, que incluía cigarrillos, celulares y hojas de coca, fue interdictado en un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 14, con itinerario Misiones - Buenos Aires.

Efectivos de la Sección Vial “Paso de Los Libres” del Escuadrón 7 recibieron oficios emitidos por el Juzgado Federal de la ciudad, autorizando la apertura de 26 encomiendas que habían sido incautadas previamente en distintos procedimientos a vehículos de cargas generales.

Detalles del contrabando incautado

Ante la presencia de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de testigos, los gendarmes abrieron las piezas postales y confirmaron la existencia de un cargamento ilegal de gran volumen:

Cigarrillos: 29.900 atados de cigarrillos de origen extranjero.

Celulares: 90 unidades de teléfonos móviles.

Hojas de Coca: 8 kilos de hojas de coca en estado natural.

La totalidad de la mercadería fue secuestrada por Gendarmería en clara infracción a la Ley 22.415, conocida como “Código Aduanero”.