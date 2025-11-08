Corrientes: la Policía recuperó artículos robados y detuvo a un joven

La Policía de Corrientes recuperó este viernes varios artículos denunciados en un robo. Además, se detuvo a un joven durante un operativo preventivo en la ciudad.

En su patrullaje de prevención, oficiales de la Policía Motorizada detectaron a un hombre sospechoso con una mochila y un bolso. Tenía maquillaje, perfumería y cremas que no pudo justificar.

Tras las primeras averiguaciones, se confirmó que los objetos coincidían con la denuncia realizada previamente por un comercio local. El joven, alias “Fideo”, fue trasladado a la comisaría y puesto a disposición de la justicia.