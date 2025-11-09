Santa Cruz: un preso de alta peligrosidad se fugó y el alerta se dio 72 horas después

El hallazgo de graves irregularidades en los controles internos del Servicio Penitenciario de Santa Cruz quedó al descubierto tras la reciente fuga de Matías Ezequiel Ampuero Mella, un interno de 27 años considerado de alta peligrosidad, que logró evadirse de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Pico Truncado.

Aunque la evasión se produjo el martes cuatro de noviembre, la comunicación oficial del hecho se realizó recién el viernes siete, lo que implicó una demora de al menos 72 horas en activar las alertas para recapturarlo. El hecho terminó por desatar una crisis institucional en el organismo provincial.

De acuerdo a la información publicada por La Opinión Austral, fuentes cercanas a la Jefatura del Servicio Penitenciario confirmaron que se inició un sumario administrativo urgente para determinar las responsabilidades del personal involucrado.

Aparentemente, las autoridades habrían encontrado inconsistencias en los horarios, los registros y los testimonios relacionados con la fuga, lo que habría alimentado las sospechas sobre la actuación del personal penitenciario.

“La historia y las circunstancias de la fuga no cierran por ningún lado. Hay contradicciones en los horarios, en los registros y en los testimonios”, remarcaron, tras denunciar que el aviso formal sobre la evasión de Ampuero Mella fue emitido recién el viernes por la tarde, cuando el interno ya llevaba varios días fuera del establecimiento.

En respuesta, la Policía de Santa Cruz desplegó un operativo de búsqueda en la región norte de la provincia, por medio de la implementación de controles en rutas, terminales y accesos a localidades cercanas. Dada la peligrosidad atribuida al prófugo, las autoridades solicitaron a la población que no brinde asistencia ni traslade a personas desconocidas que soliciten viajar “a dedo”.

Infobae