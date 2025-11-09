Hallaron en un barrio de Chaco a un menor desaparecido en Corrientes

La Policía de Chaco informó que este domingo halló a un menor de edad que había desaparecido en la ciudad de Corrientes.

Se trata de un adolescente de 13 años que fue reportado como desaparecido por su padre en la Comisaría de la Mujer y el Menor de Corrientes, luego que éste se ausentara el sábado al mediodía y no regresara.

Durante la madrugada de este domingo efectivos de la Policía del Chaco fueron alertados al sistema 911 sobre un joven que deambulaba sobre avenida Castelli, Resistencia.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con vecinos de la zona por lo que pudieron encontrar al menor en un domicilio del barrio La Rubita, donde había sido recibido tras haberse presentado en una iglesia evangélica en busca de ayuda, donde manifestó estar perdido.

El menor fue trasladado a la División Medicina Legal para su revisión médica y posteriormente quedó bajo resguardo policial. Por otro lado, se informó del hallazgo a las autoridades de Corrientes para coordinar la restitución con su familia.

En tanto que en la Comisaría de la Mujer y el Menor se realizaron las diligencias del caso y se informó a la Unidad Fiscal interviniente.

