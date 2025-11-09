¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés Club de la Libertad Gustavo Valdés
Esquina

Un motociclista resultó con graves heridas tras chocar con una camioneta

Aún se investigan las circunstancias del accidente que provocó el ingreso de un hombre de apellido Aranda al servicio de emergencias del hopital San Roque.

Por El Litoral

Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 09:12

La Policía de Corrientes informó que el sábado se produjo un accidente vial en la localidad de Esquina, donde una persona resultó con lesiones de gravedad.

Ocurrió durante la mañana del sábado en inmediaciones de las calles Santa Rita y Schweizer. En el lugar se registró un accidente entre una camioneta marca Ford, modelo Ecosport, conducida por una mujer mayor de edad, y una motocicleta marca Brava, modelo Nevada de 125cc, dirigida por un hombre mayor de edad.

Como resultado del impacto, el motociclista, identificado con el apellido Aranda, resultó con heridas de gravedad, por lo que fue inmediatamente ingresado al hospital local, San Roque.

En el lugar de los hechos se realizaron las diligencias del caso y se inició la investigación para determinar las circunstancias del accidente.

En tanto que en la comisaría correspondiente se continuaron los trámites de rigor.
 

