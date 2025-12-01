Corrientes: murió un hombre tras el incendio de una vivienda

Murió un hombre que estaba internado luego de haber sido rescatado del incendio de su vivienda en la localidad correntina de Virasoro, informaron este lunes fuentes policiales.

Se trata de Agustín Basili, conocido como “Pira”, quien no logró recuperarse de las graves quemaduras sufridas durante el siniestro ocurrido el pasado 28 de octubre.

El incendio se había registrado en una casa ubicada sobre calle Arturo Navajas, frente al Centro de Jubilados, donde el hombre fue asistido y trasladado de urgencia con lesiones de consideración.

Desde ese día, el hombre permanecía bajo tratamiento médico intensivo hasta que en horas del domingo se produjo el deceso del mismo.

Con información de Radio Sónica