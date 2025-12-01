Corrientes: detienen a un motociclista que circulaba con un arma blanca

La Policía de Corrientes informó este lunes que detuvieron a un hombre de 47 años en el acceso a Santa Ana, luego de ser sorprendido trasladando un arma blanca.

El hecho se registró durante un operativo de control sobre la Ruta Provincial N°43.

Según indicaron, el motociclista llevaba el arma en una bolsa de mano, con vaina y empuñadura artesanal, sin poder justificar su tenencia al momento del requerimiento policial.

Ante esto, se solicitó la intervención de la Comisaría de Distrito Santa Ana, que acudió al lugar para avanzar con las actuaciones correspondientes.

En el sitio, los uniformados realizaron las diligencias preventivas, procediendo a la demora del hombre y al secuestro del arma y del rodado, que fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con los trámites de rigor.