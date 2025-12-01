¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Santa ana

Corrientes: detienen a un motociclista que circulaba con un arma blanca

El procedimiento se realizó durante un control preventivo sobre la Ruta Provincial N°43.

Por El Litoral

Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 07:43

La Policía de Corrientes informó este lunes que detuvieron a un hombre de 47 años en el acceso a Santa Ana, luego de ser sorprendido  trasladando un arma blanca. 

El hecho se registró durante un operativo de control sobre la Ruta Provincial N°43.

Según indicaron, el motociclista llevaba el arma en una bolsa de mano, con vaina y empuñadura artesanal, sin poder justificar su tenencia al momento del requerimiento policial.

Ante esto, se solicitó la intervención de la Comisaría de Distrito Santa Ana, que acudió al lugar para avanzar con las actuaciones correspondientes.

En el sitio, los uniformados realizaron las diligencias preventivas, procediendo a la demora del hombre y al secuestro del arma y del rodado, que fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con los trámites de rigor.

