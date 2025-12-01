Las noticias más importantes del 1 de diciembre

Corrientes: Santilli llega este lunes para reunirse con Gustavo Valdés
Hallan en Chaco a una menor que estaba desaparecida en Corrientes
Corrientes: un hombre murió luego de perder el control de su motocicleta
Corrientes: Policías lograron evitar que un joven atentara contra su vida
Corrientes: jornada de "Amenazas Invisibles" en el mundo online para proteger a la niñez
Krujoski quedó quinto en el primer campeonato del Turismo Carretera 2000
Corrientes: Tn Platex cerró una línea de confección y despidió a 20 empleados
Corrientes: murió un excombatiente tras descompensarse en un partido de fútbol