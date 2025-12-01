Corrientes: fue sorprendido mientras cargaba un elemento de dudosa procedencia

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre en la ciudad Capital, quien transportaba un elemento de dudosa procedencia.

La detención ocurrió durante la tarde del domingo, cuando efectivos del Destacamento San Marcos realizaban tareas preventivas, divisaron a un sujeto que cargaba consigo una mochila de baño.

En la observación al hombre notaron que este miraba hacia el interior de los domicilios de la zona. Al ser abordado por los efectivos, este no pudo justificar la procedencia del elemento que cargaba ni su presencia en el lugar.

Por tal motivo se identificó y demoró a un hombre mayor de edad, mientras que se secuestró la mochila de baño.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron los trámites del caso.

