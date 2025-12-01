¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Humberto Krujoski alerta amarilla Diego Santilli
Ciudad

Corrientes: fue sorprendido mientras cargaba un elemento de dudosa procedencia

Durante la tarde del domingo, efectivos del Destacamento San Marcos divisaron a un sujeto que transportaba una mochila de baño mientras miraba al interior de los domicilios de las casas de la zona.

Por El Litoral

Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 08:15

 

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre en la ciudad Capital, quien transportaba un elemento de dudosa procedencia.

La detención ocurrió durante la tarde del domingo, cuando efectivos del Destacamento San Marcos realizaban tareas preventivas, divisaron a un sujeto que cargaba consigo una mochila de baño.

En la observación al hombre notaron que este miraba hacia el interior de los domicilios de la zona. Al ser abordado por los efectivos, este no pudo justificar la procedencia del elemento que cargaba ni su presencia en el lugar.

Por tal motivo se identificó y demoró a un hombre mayor de edad, mientras que se secuestró la mochila de baño.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron los trámites del caso.
 

