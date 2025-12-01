Pingüinos y Regatas definen el Cuadrangular Final

El torneo Oficial de primera división del básquetbol capitalino conocerá a su campeón este lunes cuando Pingüinos y Regatas disputen el tercer y decisivo punto de la serie final.

El trascendental juego se desarrollará en el estadio Mariano Andino Igarzabal, desde las 21,30 hs. La entrada general se fijó en $4.000.

La primera final de la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes la ganó Regatas 75 a 63, mientras que en el segundo encuentro se impuso Pingüinos 78 a 71 y prolongó la definición.

A lo largo de los 80 minutos disputados, Regatas fue el que impuso condiciones. Se jugó al ritmo que propuso el equipo de Diego Checenelli con destacadas actuaciones de Viktor Bender, Exequiel Lezcano y Benjamín Marcó.

Pingüinos nunca se sintió cómodo en los encuentros pero niveló las acciones con rachas goleadoras, incluso en el segundo partido recién dio vuelta el marcador en el cuarto final. Luciano Cárdenas y Julián Marín aparecen como los jugadores destacados en el plantel que comanda Carlos Villalba (Junior).

Pingüinos intentará cortar una racha de 36 temporadas sin títulos, mientras que Regatas buscará volver a coronarse después de 4 años.