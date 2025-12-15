Detienen en Corrientes a “Barbi” Di Battista, la delincuente fugada de una cárcel de Chaco

La Policía de Corrientes logró la detención de una peligrosa delincuente que se había fugado de una cárcel de la provincia de Chaco. Se trata de Luz Mía Di Battista (48), conocida por su alias "Barbi", quien estaba prófuga en el marco de una causa por un supuesto robo millonario a una joyería en la ciudad de Resistencia.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, "Barbi" fue localizada y aprehendida por avenida Maipú de la ciudad de Corrientes. Tras su captura, fue trasladada a la Comisaría 21ª Urbana por razones de jurisdicción, donde se realizarán los trámites de rigor correspondientes.

Historial delictivo y fugas

Di Battista había sido detenida originalmente en 2024 tras el robo millonario a una joyería ubicada en la calle Brown al 90 de Resistencia. En ese momento, la Policía incautó en su poder una importante suma de dinero en efectivo ($700.000 y $2.000 dólares) y numerosas joyas (anillos, pulseras, cadenas de oro, relojes y otros elementos).

Tras su detención inicial, la mujer había protagonizado un incidente al iniciar una huelga de hambre y coserse la boca, pidiendo ser trasladada a un centro de detención para mujeres.

Además, esta no es la primera vez que se escapa: en noviembre del año pasado (2024), "Barbi" logró fugarse y alcanzó a llegar hasta Paraguay, donde finalmente fue recapturada. En esa ocasión, las autoridades le incautaron $2.400 dólares, $2.670.000 guaraníes, un celular y varias joyas.