Un feroz incendio afectó a una maderera sobre la Ruta 5 en Corrientes

Momentos de tensión se vivieron este miércoles por la noche en la zona este de la ciudad de Corrientes, debido a un feroz incendio registrado en una maderera sobre la Ruta Provincial N° 5, a la altura del barrio San Ignacio.

El siniestro, cuyas causas aún se intentan determinar, generó una densa columna de humo y llamas visibles desde varios puntos de la Capital.

De acuerdo con los primeros reportes, el foco ígneo se habría iniciado en el comercio lindero a la ruta, expandiéndose rápidamente.

El fuego provocó daños estructurales totales tanto en la maderera como en un negocio de colchones ubicado en las inmediaciones, que también fue alcanzado por las llamas.

La magnitud del incendio obligó a la intervención inmediata de 15 dotaciones de Bomberos Voluntarios y Bomberos de la Policía.

En total, trabajaron aproximadamente 70 bomberos, quienes combatieron el fuego durante varias horas para evitar que se extendiera hacia viviendas cercanas o afectara el tendido eléctrico.

Declaraciones oficiales

El jefe de los Bomberos Voluntarios, Daniel Bertorello, explicó en Radio Sudamericana que las condiciones del lugar dificultaron las tareas iniciales.

“Las altas temperaturas hicieron que sea muy difícil acercarse al fuego, por momentos fue prácticamente imposible”, señaló.

No obstante, destacó que el incendio pudo ser controlado en pocas horas y que posteriormente se realizaron tareas de enfriamiento y control para evitar la reactivación de focos menores. “Lo que se hizo después fue verificar que no quedaran pequeños focos que pudieran volver a expandirse”, agregó.

Las labores se extendieron hasta alrededor de las 5:20 de la madrugada, momento en el que el siniestro quedó completamente contenido.

Bertorello confirmó además que no se registraron personas heridas, aunque indicó que tres perros, que serían mascotas del lugar, habrían resultado afectados por el incendio.

Operativo y tránsito

Debido al intenso trabajo de las unidades de emergencia, el tránsito sobre la Ruta 5 se vio parcialmente afectado durante la noche, con el fin de facilitar el despliegue de las autobombas y garantizar la seguridad de los conductores que circulaban por el acceso al barrio San Ignacio.

Personal de la Policía de Corrientes colaboró en el perímetro para resguardar la zona.