Premio Puskas Regatas Corrientes siniestro vial
MONTE CASEROS

Corrientes: investigan la muerte de un suboficial del Ejército Argentino

El hecho ocurrió en el Centro de Educación Operacional, donde en la madrugada de este miércoles el suboficial Pereyra fue encontrado muerto.

Por El Litoral

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 10:12

Un hecho trágico se informó desde Centro de Educación Operacional (CEO), ubicado en Monte Caseros, este miércoles tras encontrar muerto a un suboficial del Ejército Argentino.

Se trata del suboficial Pereyra, cuyo cuerpo fue hallado en la madrugada de este miércoles.

En el caso interviene personal de Gendarmería Nacional, el cual inició la investigación para determinar las causas y circunstancias de la muerte de Pereyra.

Aunque la investigación comenzó recientemente, fuentes cercanas al caso apuntan a que Pereyra enfrentaba problemas económicos.

Con información de Radio Mega
 

