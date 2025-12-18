¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Juan Pablo Valdés Venezuela Ley de Presupuesto
Juan Pablo Valdés Venezuela Ley de Presupuesto
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Reconocimiento

Alberto Medina Méndez fue designado en el “Consejo de la Libertad” para impulsar reformas claves en Corrientes

Por El Litoral

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 01:47

La Fundación Faro anunció la conformación del Consejo de la Libertad, un espacio de pensamiento y acción orientado a diseñar las reformas estructurales que necesitan las provincias para potenciar su desarrollo económico y social. 

En ese marco, fue convocado Alberto Medina Méndez, reconocido consultor, periodista y analista político, quien además preside la Fundación Club de la Libertad, una institución de referencia en la difusión de ideas vinculadas a la libertad y la economía de mercado.

Medina Méndez destacó la importancia del desafío y agradeció a Fundación Faro por la convocatoria, subrayando que el trabajo del Consejo tendrá un impacto decisivo en el futuro de la provincia. “Ya hemos iniciado el camino y estaremos conformando un gran equipo para darle profundidad a las propuestas de reformas trabajando sobre una agenda concreta de reducción impositiva, desregulación, simplificación del Estado y apertura económica”, señaló.

El Consejo de la Libertad se propone elaborar propuestas técnicas y políticas que sirvan como base para reformas provinciales sostenibles, orientadas a generar crecimiento, inversión y empleo genuino. En ese sentido, Medina Méndez agradeció especialmente a Agustín Laje, Adrián Ravier y Felipe Núñez por hacerlo parte de este proceso estratégico, y reafirmó su compromiso: “Manos a la obra”.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD