Una camioneta interceptada con millonaria carga de mercadería ilegal

En la tarde de este miércoles, efectivos del Puesto de Control San Jaime detuvieron a un conductor de una pick up Toyota Hilux que ingresaba a Entre Ríos desde Corrientes con un cargamento ilegal de mercadería. El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad, oriundo de la provincia de Córdoba.
Durante el control, se descubrieron 9 cajas de cartón conteniendo 180 sets de cubiertos, sin documentación o factura de compra, presumiblemente de origen extranjero. Las autoridades de Aduana Concordia dispusieron el secuestro formal de la mercadería por presunto delito de contrabando, infracción al Art. 985 del Código Aduanero.
Detalles
9 cajas de cartón con 180 sets de cubiertos
Mercadería de origen extranjero sin documentación
Secuestro dispuesto por las autoridades de Aduana Concordia