apremios ilegales Flamengo Juan Pablo Valdés
Gobierno de Corrientes

El cronograma de asuetos y ferias firmado por Juan Pablo Valdés para los estatales

El Gobernador firmó los decretos que establecen los días no laborables para las fiestas de fin de año y los períodos de feria en enero. Qué servicios esenciales quedan exceptuados de estas medidas.

Por El Litoral

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 19:24

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, oficializó el cronograma de asuetos y ferias para la Administración Pública Provincial de cara al cierre de 2025 y el inicio de 2026. A través de los decretos N° 49 y 50, se establecieron las fechas de descanso para el personal estatal, organismos descentralizados y entes autárquicos.

Asueto administrativo por las fiestas

Mediante el Decreto N° 49, el Poder Ejecutivo dispuso asueto para los días previos y posteriores a las festividades de Navidad y Año Nuevo. Las fechas establecidas son:

  • Diciembre 2025: miércoles 24, viernes 26 y miércoles 31.

  • Enero 2026: viernes 2.

Ferias administrativas de enero

Por su parte, el Decreto N° 50 reglamentó las ferias administrativas de verano. El personal de la administración pública podrá hacer uso de este beneficio en uno de los dos períodos previstos:

  1. Primer período: del 5 al 9 de enero de 2026.

  2. Segundo período: del 12 al 16 de enero de 2026.

Áreas exceptuadas

Desde el Gobierno Provincial aclararon que, para garantizar la prestación de servicios básicos, quedan excluidas de estos asuetos y ferias las áreas de Salud y Seguridad. Asimismo, tampoco se verán afectados el Instituto de Cardiología de Corrientes ni la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec).

