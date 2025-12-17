Trump avanzó con bloqueos a Venezuela y subió el precio del petróleo

Los precios del petróleo subieron más de un 1% este miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, lo que elevó las tensiones políticas mundiales y alivió las preocupaciones sobre un creciente superávit mundial de crudo.

Los futuros del crudo Brent cerraron en 59,68 dólares por barril, con un alza de 76 centavos (1,3%). El crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. cerró en 55,94 dólares por barril, con un alza de 67 centavos (1,2%).

Los crecientes inventarios de combustible en Estados Unidos moderaron el aumento de los precios del petróleo.

Los precios se habían establecido cerca de mínimos de cinco años en la sesión anterior, ante indicios de progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Un acuerdo de paz podría suponer una flexibilización de las sanciones occidentales contra Moscú, liberando la oferta mientras el mercado lidia con la frágil demanda mundial.

El martes, Trump ordenó el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, alegando que consideraba al gobierno del presidente Nicolás Maduro una organización terrorista extranjera. El gobierno venezolano declaró que rechazaba la "grotesca amenaza" de Trump.

Trump hizo sus comentarios sobre el bloqueo una semana después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela.

(Con información de Reuters)