Corrientes: incautaron electrodomésticos de origen ilegal por $45 millones

La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró este miércoles a la mañana una importante cantidad de electrodomésticos de presunto origen ilegal, valuados en $45 millones, en un procedimiento realizado en la ciudad de Corrientes.

El operativo, llevado a cabo por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (D.u.o.i.e.) Corrientes, se desarrolló en un local comercial del rubro electrodoméstico ubicado en la intersección de Avenida Vidal y calle Larrea.

Según fuentes policiales, los efectivos detectaron maniobras sospechosas de descarga y acopio de mercadería en el lugar, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. Melina Beatriz Perborell. La responsable del comercio fue identificada y quedó supeditada a la causa.En consecuencia, durante el accionar dieron con diversos electrodomésticos que carecían de aval aduanero y documentación legal por un aforo total de $45.745.000.