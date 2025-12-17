¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

apremios ilegales Flamengo Juan Pablo Valdés
apremios ilegales Flamengo Juan Pablo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Corrientes: incautaron electrodomésticos de origen ilegal por $45 millones

Allanaron un comercio en avenida Vidal y Larrea de la Capital correntina

Por El Litoral

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 19:31

La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró este miércoles a la mañana una importante cantidad de electrodomésticos de presunto origen ilegal, valuados en $45 millones, en un procedimiento realizado en la ciudad de Corrientes. 


El operativo, llevado a cabo por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (D.u.o.i.e.) Corrientes, se desarrolló en un local comercial del rubro electrodoméstico ubicado en la intersección de Avenida Vidal y calle Larrea.


Según fuentes policiales, los efectivos detectaron maniobras sospechosas de descarga y acopio de mercadería en el lugar, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. Melina Beatriz Perborell. La responsable del comercio fue identificada y quedó supeditada a la causa.
En consecuencia, durante el accionar dieron con diversos electrodomésticos que carecían de aval aduanero y documentación legal por un aforo total de $45.745.000.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD