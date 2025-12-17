Siniestro vial en Corrientes: un peatón murió tras ser atropellado por un auto

Un hombre murió tras un siniestro vial ocurrido en la noche del martes 16 de diciembre, cerca de las 20.00, en la zona del Barrio Jardín de Perugorría.

Según informaron las autoridades, la víctima, identificada con el apellido Lencina, fue atropellada por un auto en un camino vecinal. Tras el impacto, el conductor se habría dado a la fuga.

El peatón fue auxiliado y trasladado al hospital local, donde falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

La Comisaría de Distrito Perugorría informó que se dio intervención a la unidad fiscal correspondiente. La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y dar con el responsable.