Juan Pablo Valdés Venezuela Ley de Presupuesto
Corrientes

Las noticias más importantes del 18 de diciembre

Por El Litoral

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 07:07

Un feroz incendio afectó a una maderera sobre la Ruta 5 en Corrientes

El cronograma de asuetos y ferias firmado por Juan Pablo Valdés para los estatales

Paso de la Patria: Osnaghi muestra números y niega versiones del Chino García

Estafas reiteradas: prisión por tiempo indeterminado para Osvaldo Ojeda

Investigan apremios ilegales a un hombre en Santo Tomé

Corrientes: Senado le dio media sanción al Presupuesto 2026

Presupuesto: Almirón detalló las obras para Corrientes, pero era un dictamen del peronismo

Paso de la Patria: el nuevo intendente denuncia un municipio “devastado”

Corrientes: investigan la muerte de un suboficial del Ejército Argentino

Joaquín Gómez llegó a Corrientes tras consagrarse en la Messi Cup
 

