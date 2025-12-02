Cuatro personas heridas tras un despiste en la Ruta 14 en Corrientes

En la madrugada de este martes, pasadas las 5 se produjo el despiste y vuelco de un vehículo en la Ruta Nacional Nº 14, entre los kilómetros 364 y 365, jurisdicción de la comuna de la localidad de Mocoretá. Cuatro personas resultaron lesionadas y hospitalizadas.



El hecho había sido alertado por la Gendarmería Nacional sobre el siniestro vial de un utilitario que viajaba en sentido Norte-Sur. Acudió un autobomba del cuartel local de los Bomberos Voluntarios.



Al llegar al lugar, el personal constató la presencia de un Renault Kangoo detenido en el cantero central. Por motivos aún desconocidos, el conductor habría perdido el control del vehículo, lo que provocó el despiste y posterior vuelco.



Viajaban cuatro ocupantes: dos personas mayores y dos menores, quienes fueron trasladados al Hospital Base Santa Catalina de Mocoretá para su atención.

En el operativo intervinieron la Policía de Mocoretá, la Policía de Juan Pujol, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios de Mocoretá y el Hospital Local.



Fuente: Portal Corrientes Mocoretá.