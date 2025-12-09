¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

SANTA LUCÍA

Secuestraron 250 kilos de carne ilegal en control a carnicerías

Detectaron cortes de cuartos, paletas y costillares sin sellos sanitarios
 

Por El Litoral

Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 16:54

En la localidad de Santa Lucía se llevaron a cabo controles en distintos comercios y decomisaron un total de 250 kilos de carne vacuna que no estaba apta para consumo humano. Fue un trabajo desplegado por personal de la Policía Rural y Ecológica de Lavalle que detectó mercadería sin controles sanitarios en una carnicería denominada "Carlos Danel", ubicada en calle Lavalle al 1100.


Se secuestraron más de 250 kilos de carne vacuna (cuartos, paletas y costillares) sin sello sanitario, considerada no apta para el consumo. El carnicero entregó los cortes voluntariamente para evitar un allanamiento, según describieron. 


Por orden de la Fiscalía Rural de Dr. José Omar Casere, se inició una causa por infracción al Art. 206 del Código Penal.  
 

