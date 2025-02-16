Un hombre murió desangrado e investigan las causas

Un hombre murió desangrado en la localidad correntina de Caá Catí, informó este domingo la Policía.

El hecho se registró cuando el sujeto en aparente estado de ebriedad rompió el vidrio de una ventana para intentar ingresae a la casa de su pareja.

Por causas que se tratan de establecer, la víctima se produjo un profundo corte en uno de sus brazos y falleció en el lugar.

El hombre fue identificado con el apellido Villalva.

La policía a cargo de Comisario Marcelo Burgos se encuentra en el lugar investigando las circunstancias en las que ocurrieron el fatidico desenlace, informó el portal Redes Sociales de Caá Catí