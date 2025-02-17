Intensifican la búsqueda de un joven desaparecido en Paso de los Libres

La Policía de Corrientes informó este martes que intensifica la búsqueda de un joven que desapareció en Paso de los Libres.

Se trata de Santiago Suárez, quien se ausentó de su hogar el pasado 15 de febrero.

La Policía monto un amplio dispositivo especial de búsqueda, que involucró Efectivos Policiales de distintas dependencias cercanas a la zona, del PRIAR y de la División Canes, todos dependientes de la Unidad Regional IVº Paso de los Libres, como así también bomberos voluntarios de la zona, no teniendo novedad hasta el momento.

Santiago tiene condición del espectro autista, por lo que encontrarlo es de suma importancia.

La última vez que fue visto llevaba una camiseta de la Selección Argentina y un pantalón azul.

Quienes posean información que ayude a encontrar a Santiago pueden comunicarse al 3772-618731 o bien al 911 o 101.