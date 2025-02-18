En Corrientes recuperaron una motocicleta sustraída en Paso de la Patria

En inmediaciones a El Aguila, intersección de la Ruta Nacional 12 y avenida Libertad de la Capital correntina, localizaron una motocicleta que era buscada como sustraída en Paso de la Patria.



Personal de la Comisaría local y la DIC de esa localidad trabajaban en relación con la denuncia de la propietaria de una Honda Wave negra para localizar a los autores y recuperar el vehículo.



Avanzaron con entrevistas a testigos, revisión de cámaras de seguridad e intercambio de información con otras dependencias policiales. De ese modo lograron identificar a una persona relacionada con el delito, según describieron.



Luego de una serie de maniobras y comunicaciones, la denunciante recibió un llamado anónimo que la llevó a encontrar su motocicleta en las afueras de la Capital correntina.



La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la comisaría donde se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno.

