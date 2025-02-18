¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

La Libertad Avanza paro de aeronáuticos la unidad
En Corrientes recuperaron una motocicleta sustraída en Paso de la Patria

En cercanías de El Aguila hallaron una Honda Wave buscada por robo

Por El Litoral

Martes, 18 de febrero de 2025 a las 19:12

En inmediaciones a El Aguila, intersección de la Ruta Nacional 12 y avenida Libertad de la Capital correntina, localizaron una motocicleta que era buscada como sustraída en Paso de la Patria.


Personal de la Comisaría local y la DIC de esa localidad trabajaban en relación con la denuncia de la propietaria de una Honda Wave negra para localizar a los autores y recuperar el vehículo.


Avanzaron con entrevistas a testigos, revisión de cámaras de seguridad e intercambio de información con otras dependencias policiales. De ese modo lograron identificar a una persona relacionada con el delito, según describieron. 


Luego de una serie de maniobras y comunicaciones, la denunciante recibió un llamado anónimo que la llevó a encontrar su motocicleta en las afueras de la Capital correntina.


La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la comisaría donde se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno.
 

