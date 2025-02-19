Corrientes: intensa búsqueda de una joven de 15 años que desapareció de un hogar

La Policía de Corrientes informó este miércoles que inició la búsqueda de una menor de 15 años.

Se trata de Xiomara Ayelén Galeano, quien desapareció del hogar "María de Nazareth Laura Vicuña" en las últimas horas, según consta en la denuncia.

Sus características físicas son las siguientes: 1,60 metros de estatura, contextura robusta, tez morena, cabello largo de color negro, ojos de color marrón claro.

Ante cualquier información se pueden comunicar con la Comisaría Primera de la Mujer y del Menor 3794-432913; o dirigirse la Dependencia Policial más cercana a su domicilio.

También están disponibles los número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.

