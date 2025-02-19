Tenía prisión domiciliaria y fue sorprendido en una jornada de pesca

Un hombre fue sorprendido por la Policía el martes por la noche en la costa del río Santa Lucía mediante tareas de inteligencia ya que esta persona gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria.



Según se informó, el hombre oriundo de Goya además llevaba colocada una tobillera electrónica por violencia de género y la prisión domiciliaria le fue dada por la Justicia Federal por una causa conexa por narcomenudeo.



El imputado había salido con amigos a pescar a la zona conocida como Paso Rubio, sobre el río Santa Lucía, según indicó el portal TN Goya. El GTO de la Policía de Corrientes al saber la situación, montó un operativo especial con móviles y personal que se trasladaron hasta el lugar donde lograron la aprensión del buscado.