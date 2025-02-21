Apresaron a un joven buscado por robo e incautaron un arma

Como resultado de un trabajo investigativo, este viernes llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio del barrio Galván, donde apresaron a un joven e incautaron un arma de fuego, en una causa iniciada por supuesto robo, tramitada ante la Fiscalía en turno.

Irrumpieron en la propiedad efectivos dependientes de la Unidad Especial Anti Arrebatos, Destacamento San Marcos y Comisaria Segunda Urbana, en base a un hecho ocurrido días atrás.

Secuestraron un arma de fuego calibre 32 mm y demoraron a un joven de 21 años, que fueron puestos a disposición de la Justicia.