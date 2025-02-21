¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Banco de Corrientes paro de aeronáuticos Noel Breard
Banco de Corrientes paro de aeronáuticos Noel Breard
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Apresaron a un joven buscado por robo e incautaron un arma

Se llevó a cabo un allanamiento en el barrio Galván
 

Por El Litoral

Viernes, 21 de febrero de 2025 a las 21:43

Como resultado de un trabajo investigativo, este viernes llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio del barrio Galván, donde apresaron a un joven e incautaron un arma de fuego, en una causa iniciada por supuesto robo, tramitada ante la Fiscalía en turno.


Irrumpieron en la propiedad efectivos dependientes de la Unidad Especial Anti Arrebatos, Destacamento San Marcos y Comisaria Segunda Urbana, en base a un hecho ocurrido días atrás.


Secuestraron un arma de fuego calibre 32 mm y demoraron a un joven de 21 años, que fueron puestos a disposición de la Justicia.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD