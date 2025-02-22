¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ITATÍ

Se le cruzó un carpincho, intentó esquivarlo y volcó

El siniestro vial ocurrió este viernes en horas de la noche. El conductor viajaba con su esposa y dos hijos.

Por El Litoral

Sabado, 22 de febrero de 2025 a las 00:12

El conductor de un automóvil intentó esquivar a un carpincho y perdió el control del vehículo, dio varios tumbo y volcó en la banquina de la ruta nacional 12 km 1135, a la altura de la localidad correntina de Itatí. El hombre viaja con su esposa y dos hijos. Todos resultaron ilesos. 

Luis Jofre y su familia volvían de Posadas en su Chevrolet Sonic y se dirigían a su domicilio en Resistencia, cuando a las 21.30cerca de la localidad de Itatí lo sorprendió un carpincho e intentó esquivarlo. Pero perdió el control del vehículo y terminó en la banquina. Su esposa, sus hijos adolescentes no sufrieron daños. 

Los efectivos policiales dela subcomisaria Paraje Yahapé brindaropn colaboración a la comisaria distrito Itatí.

