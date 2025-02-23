¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

ELI Banco de Corrientes La Libertad Avanza ELI Banco de Corrientes La Libertad Avanza
ELI Banco de Corrientes La Libertad Avanza ELI Banco de Corrientes La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
BARRIO NUEVO DE LA CAPITAL CORRENTINA

Apresaron a un hombre tras el hallazgo de droga en su casa

Allanaban su casa por un hecho delictivo y detectaron evidencias de "kiosco narco"

Por El Litoral

Domingo, 23 de febrero de 2025 a las 16:38

Luego del allanamiento a una casa por calle Renacimiento y Cirilo Blanco del barrio Nuevo, concretado cerca del mediodía de este domingo, apresaron a un hombre, incautaron objetos vinculados con un hecho delictivo, y a la vez, descubrieron un "kiosco narco".


El operativo realizaba personal de la Comisaría 18ª Urbana que procedió a la aprehensión de una persona según disposiciones de la Fiscalía en turno, al hallar evidencias del delito investigado.


En paralelo, llamaron a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado que procedió al secuestro de cuatro envoltorios de polietileno con una sustancia vegetal, dos balanzas de precisión, un teléfono celular y la suma de $1000 discriminados en 10 billetes de $100.


El narcotest arrojó resultado positivo para marihuana, acusando un peso total de 11 gramos.


Una vez comunicado el Juzgado Federal 1 Secretaría Penal 6, dispuso el inicio de actuaciones por supuesta Infracción a Ley 23.737, el secuestro de los elementos y la detención del ciudadano, quien quedó en libertad, pero supeditado en la presente causa federal. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD