Apresaron a un hombre tras el hallazgo de droga en su casa

Luego del allanamiento a una casa por calle Renacimiento y Cirilo Blanco del barrio Nuevo, concretado cerca del mediodía de este domingo, apresaron a un hombre, incautaron objetos vinculados con un hecho delictivo, y a la vez, descubrieron un "kiosco narco".



El operativo realizaba personal de la Comisaría 18ª Urbana que procedió a la aprehensión de una persona según disposiciones de la Fiscalía en turno, al hallar evidencias del delito investigado.



En paralelo, llamaron a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado que procedió al secuestro de cuatro envoltorios de polietileno con una sustancia vegetal, dos balanzas de precisión, un teléfono celular y la suma de $1000 discriminados en 10 billetes de $100.



El narcotest arrojó resultado positivo para marihuana, acusando un peso total de 11 gramos.



Una vez comunicado el Juzgado Federal 1 Secretaría Penal 6, dispuso el inicio de actuaciones por supuesta Infracción a Ley 23.737, el secuestro de los elementos y la detención del ciudadano, quien quedó en libertad, pero supeditado en la presente causa federal.