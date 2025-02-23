Hallaron abandonada una moto en Corrientes e investigan su procedencia

Cerca de la 19 de este domingo, personal policial de la Comisaría 14ª Urbana en recorridas en prevención de ilícitos incautaron una motocicleta de 110 cc, que fuera abandonada en cercanías del paseo costero del barrio Doctor Montaña.

Los efectivos en trabajos de prevención y Seguridad Integral diagramados desde la Jefatura de Policía se desplazaban por calles Seguismundo Klein y Giusti cuando fueron alertados por los vecinos, de que jóvenes sospechosos habían abandonado una moto al ver la cercanía del patrullero.Procedieron al secuestro preventivo del rodado que fue puesto en resguardo en la dependencia policial mientras se investiga su legal procedencia.