Incautaron en Itatí dinero, plantas y envoltorios de marihuana

La investigación iniciada tras la denuncia por robo de la directora de un Jardín de Infantes en la localidad de Itatí, derivó en tres allanamientos que derivaron en causas conexas con el secuestro de envoltorios de sustancia de origen vegetal y plantines de marihuana, balanza de precisión, dinero en efectivo, celulares, entre otras cosas.

Por este segundo hecho, dos personas fueron identificadas y quedaron a disposición del Juzgado Federal en turno.El trabajo de campo estuvo a cargo de los efectivos dependientes de la Unidad regional I, junto con personal de las comisarías de Itatí, San Luis del Palmar, Paso de la Patria; además del G.T.O., División de Investigaciones dependiente de la misma unidad.

También se movilizó la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, y la división Canes de la Capital correntina.En los allanamientos si bien no pudieron dar con las cosas robadas del jardín, para sorpresa descubrieron e incautaron plantines de marihuana, envoltorios con sustancia de origen vegetal de la misma sustancia, balanza de precisión, dinero en efectivo, celulares, entre otras cosas.

En uno de los domicilios, situado por calle Coronel Vallejos, incautaron cuatro vegetales de distintos tamaños y balanza de precisión.En tanto que, por calle 7 de diciembre, secuestraron cuatro envoltorios de polietileno con sustancia de origen vegetal que arrojaron como resultado positivo para marihuana al narcotest, además balanza de precisión, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.Lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades federales en turno.