Se intensifican los trabajos de contralor en la capital

La Policía de Corrientes informó que durante el martes realizó operativos de contralor en diferentes puntos de la capital correntina.

Durante la tarde del martes en la zona de influencia de las Comisarías Primera, Tercera y Cuarta Urbana, se apostaron puntos de control de documentación habilitante para la circulación en vehículos y la averiguación de antecedentes.

El operativo dio por resultado un total de 11 personas identificadas con sus respectivos rodados, quienes pudieron continuar su marcha al comprobarse que tenían la documentación en regla.

En tanto que en la noche se desplegó otro operativo de contralor. Esta acción se realizó en la zona de influencia de la Comisaría Séptima. Se informó sobre la demora de 16 personas para la averiguación de antecedentes y el secuestro preventivo de 10 motocicletas por no contar con la documentación requerida para el caso.

Los detenidos y los vehículos secuestrados fueron dispuestos ante la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continúan los trámites de rigor.