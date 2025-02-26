Buscan intensamente a una mujer desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de una mujer que se encuentra desaparecida en la ciudad capital.

Se trata de Yamila Romina Bárbara Tonelotto de 33 años. Según la denuncia realizada, la mujer falta de su hogar desde el martes sin ningún tipo de noticias sobre su condición o actual ubicación.

Quienes puedan aportar datos verdaderos para encontrar a Tonolotto pueden hacerlo acercandose a la comisaría más cercana o llamar al telefono gratuito 911.