¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Virgina Gallardo Elecciones Lisandro Almirón
Virgina Gallardo Elecciones Lisandro Almirón
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
URGENTE

Buscan intensamente a una mujer desaparecida en Corrientes

La última vez que se vió a Tonelotto fue el martes.

Por El Litoral

Miércoles, 26 de febrero de 2025 a las 12:57

La Policía de Corrientes pide la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de una mujer que se encuentra desaparecida en la ciudad capital.

Se trata de Yamila Romina Bárbara Tonelotto de 33 años. Según la denuncia realizada, la mujer falta de su hogar desde el martes sin ningún tipo de noticias sobre su condición o actual ubicación. 

Quienes puedan aportar datos verdaderos para encontrar a Tonolotto pueden hacerlo acercandose a la comisaría más cercana o llamar al telefono gratuito 911.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD