Gustavo Valdés Virgina Gallardo Elecciones
Seguridad

La Policía realizó múltiples detenciones en los Carnavales Barriales

El exceso de alcohol y los disturbios fueron los motivos para demorar a 15 personas en la noche del martes.

Por El Litoral

Miércoles, 26 de febrero de 2025 a las 09:29

La Policía de Corrientes informó que el martes realizó un operativo de seguridad en los Carnavales Barriales desarrollados en el barrio Laguna Brava. Se realizaron múltiples detenciones.

Durante la séptima noche de los carnavales itinerantes la Policía notificó que la noche terminó sin novedades de trascendencia en materia de seguridad, donde además demoraron a 15 personas, entre mayores y algunos menores de edad. Estos fueron retirados del corsódromo de forma preventiva debido al exceso de ingesta de bebidas alcohólicas o por estar generando disturbios.

Los demorados fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuaron los trámites de rigor.

