Dealer fue sorprendido mientras vendía dosis de cocaína

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a un "dealer" en la capital correntina. Se secuestraron envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y un dispositivo móvil.

En inmediaciones de calles Necochea y Chile efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado realizaban un trabajo de prevención de delitos. En el lugar divisaron a una persona que realizaba una maniobra de "pasamanos" con otras que se acercaban hasta su ubicación.

El sujeto al notar la presencia policial intentó huir del sitio. Tras una breve persecución, se demoró e identificó a un hombre de 21 años. Entre sus pertenencias se pudo encontrar 57 envoltorios que contenían una sustancia blanquecina, que un test rápido confirmó que se trataba de cocaína, siento en total unos 21,6 gramos. Además, se secuestró la suma de $26.500 y un teléfono celular.

El joven y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se prosigue con los trámites del caso.