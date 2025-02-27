¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Han pasado 12 días

Continúa la intensa búsqueda del joven autista desaparecido en Paso de los Libres

La Policía incorporó el uso de drones y la división de canes a sus tareas.

Por El Litoral

Jueves, 27 de febrero de 2025 a las 08:38

La Policía de Corrientes intensificó los trabajos en la búsqueda de Diego Santiago Suárez de 21 años, quien desapareció el 15 de febrero en la localidad de Paso de los Libres.

Desde el martes pasado las tareas coordinadas entre la Unidad Regional N°IV de Paso de los Libres, la Policía Rural y Ecológica de la zona y de la división motorizada GTO, han realizado rastrillajes para dar con el paradero del joven de 21 años. Hay que recordar que Suárez tiene una condición del espectro austista.

A la búsqueda se sumó el uso de drones y la división de canes. Han pasado 12 días de la desaparición de Diego por lo que el área de búsqueda y los esfuerzos aumentaron

Se habilitó una línea telefónica especial para recibir información y coordinar operativos con fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, como la Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.

Aquellas personas que tengan información pueden comunicarse al 911, a la comisaría más cercana, al 3772-618731 o a la Secretaría de Seguridad al 424744.

