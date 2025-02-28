Con maniobras de RCP Policías salvaron la vida de un niño

Dos suboficiales de la Policía de Corrientes, cerca de las 16 de este viernes acudieron de urgencia al llamado de un vecino de la localidad de Libertador, al Sur de Esquina, quien pedía urgente asistencia para su hijo de 7 años que presentaba dificultades para respiar.

Se trataba de dos cabos de la Unidad Especial de Seguridad Vial II de Goya del puesto de control caminero policial "Guayquiraró", ubicado en el kilómetro 648 de la Ruta Nacional N°12.

Mientras realizaban operativos de control vehicular, arribó un hombre desesperado y nervioso que pedía ayida para su hijo se estaba en una vivienda cercana con signos vitales débiles, palidez y dificultad para respirar, según se informó posteriormente al portal Actualidad Esquia.

Con urgente se movilizaron el cabo primero Sebastián Saiach y el cabo Jonathan Escobar que halaron al niño con una coloracion azulada en sus labios, palidez en el rostro y complicaciones para respirar, precisaron.

Los efectivos, con conocimiento en primeros auxilios, le practicaron maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) hasta notar meorías en sus signos vitales.En forma simultanea pidieron colaboración y asistencia vía telefónica al personal de salúd de la localidad de Libertador quienes también llegaron con rapidez en una ambulancia con la cual trasladaron al menor junto a sus padres hasta el Hospital de "San Roque" de Esquina.El niño permanece en buenas condiciones de salud, explicaron posteriormente.