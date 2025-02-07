Más de 70 detenidos durante la tercera noche de los Carnavales Barriales

La Policía de Corrientes informó este viernes que el resultado obtenido durante la implementación del Dispositivo de Seguridad ha sido altamente satisfactorio durante la última noche de los corsos barriales.

En la oportunidad se logró la demora de más de 70 personas, entre mayores y algunos menores de edad, quienes fueron retirados de la zona preventivamente, por exceso en la ingesta de bebidas alcohólicas o estar promoviendo desorden, detallaron desde la fuerza.

Al respecto también informaron que los demorados, fueron trasladados a las Comisarias jurisdiccionales, donde tras los trámites de rigor correspondientes y al no mediar orden de detención por parte de alguna autoridad, recuperaron su libertad en forma paulatina.

CRONOGRAMA

Martes 11 de febrero - Barrio 17 de agosto

Jueves 13 de febrero - Barrio 1000 Viviendas

Domingo 16 de febrero - Barrio Laguna Brava

Martes 18 de febrero - Barrio Juan de Vera

Jueves 20 de febrero - Cierre. Avenida Costanera Sur