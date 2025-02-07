¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gustavo Valdés plus de refuerzo Forestadora Tapebicuá
Gustavo Valdés plus de refuerzo Forestadora Tapebicuá
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Más de 70 detenidos durante la tercera noche de los Carnavales Barriales

La fiesta se lleva a cabo en distintos barrios de la ciudad sin percances. 

Por El Litoral

Viernes, 07 de febrero de 2025 a las 10:33

La Policía de Corrientes informó este viernes que el resultado obtenido durante la implementación del Dispositivo de Seguridad ha sido altamente satisfactorio durante la última noche de los corsos barriales. 

En la oportunidad se logró la  demora de más de 70 personas, entre mayores y algunos menores de edad, quienes fueron retirados de la zona preventivamente, por exceso en la ingesta de bebidas alcohólicas o estar promoviendo desorden, detallaron desde la fuerza.

Al respecto también informaron que los demorados, fueron trasladados a las Comisarias jurisdiccionales, donde tras los trámites de rigor correspondientes y al no mediar orden de detención por parte de alguna autoridad, recuperaron su libertad en forma paulatina.

 

CRONOGRAMA

Martes 11 de febrero - Barrio 17 de agosto
Jueves 13 de febrero - Barrio 1000 Viviendas
Domingo 16 de febrero - Barrio Laguna Brava
Martes 18 de febrero - Barrio Juan de Vera
Jueves 20 de febrero - Cierre. Avenida Costanera Sur

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD