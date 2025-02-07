Exdirector de un hospital de Corrientes enfrentará un segundo juicio por abuso sexual

En la Oficina Judicial (Ofiju) se desarrollaron las audiencias de Control de Acusación y de Admisión de Prueba, como etapa previa al juicio oral por abuso sexual que deberá afrontar el exdirector del hospital de Paso de la Patria Claudio Alejandro Martínez Borda.

Cabe señalar que el médico está imputado en otra causa de abuso sexual contra una sobrina -menor de edad- que es familiar directo su pareja, cuyo debate está programado que se lleve a cabo los días 18, 19 y 20 de febrero próximo.

En este segundo hecho, Borda deberá rendir cuentas a la Justicia de sus actos, también por acusaciones de abuso sexual hacia otra sobrina durante los años 2017, 2018 y 2019, cuando la víctima era menor de edad.

Por este último expediente se llevó a cabo la mencionada auduencia, de la cual participaron el abogados defensor José Guillermo Escalante, el representante de la querella Raúl Aníbal Sotelo y el Fiscal Gustavo Roubineau, ante la jueza de Garantías Gabriela María Alejandra Aromí.

El médico aparece imputado en el grave delito de haber abusado de manera reiterada de su sobrina, muchos de los cuales se dieron en un automóvil durante viajes desde Corrientes donde la joven estudiaba, hacia Paso de la Patria, donde vivían tanto el acusado como la joven.

Cabe señalar que el Fiscal enmarcó el hecho en abuso sexual simple en la modalidad de delito continuado, en calidad de autor material.

Durante la audiencia la Fiscalía propuso la incorporación de 10 testigos, la querella pidió tres y la defensa solicitó ocho. Todos fueron concedidos por la jueza.

Además de los testimonios las partes también presentaron diferentes evidencias docuementales.

Una vez concluido este proceso, solo resta que se fije los días de audiencia en que se desarrollará este juicio oral.



