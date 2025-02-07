Generación Zoe: Cositorto y Batista aseguraron que los negocios fueron lícitos

En el Tribunal de Juicio de Goya continuó este viernes el juicio contra Generación Zoe, la organización que sirvió de soporte para cientos de estafas. Declararon los supuestos líderes de la organización, Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista, en tanto que también están imputados también Miguel Ángel Echegaray, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina.

El juicio comenzó a las 9 de la mañana y el presidente del Tribunal, doctor Ricardo Carbajal le dio la palabra en primer lugar a Maximiliano Batista, que declaró desde las 9 a las 9.20 y respondió preguntas.

Cositorto comenzó con su relato a las 9.20 y concluyó a las 9.35, también contestó preguntas de las defensas y ambos aseguraron que todas las actividades realizadas estuvieron dentro del marco legal.

El lunes a las 8.30 se reanudará el debate con el testimonio de tres personas propuestas por las defensas. Otros tres declararán el martes y tres el miércoles. El jueves se dirigirán al Tribunal los hermanos Medina, Nicolás y Javier y el viernes terminará la ronda de testigos con otros dos citados para ese día.

Cómo sigue el debate

Para la semana que viene se espera que declaren todos los testigos de las defensas, ya que desde octubre que comenzó el juicio se escucharon los relatos de las personas propuestas por la Fiscalía y la Querella. Con esas declaraciones termina la ronda de testigos y el Tribunal fijará fecha para los alegatos y la sentencia.

Este es el primer juicio que se concreta contra Cositorto de las numerosas causas que están iniciadas en todo el país.

Generación ZOE es el nombre de la firma que habría prometido ganancias extraordinarias y cursos de coaching ontológico a cambio de inversiones que variaban de monto según cada ahorrista y sus posibilidades de invertir, según la acusación de la fiscalía y la querella.

El Tribunal está formado por el doctor Ricardo Carbajal como presidente y los doctores Jorge Carbone y Julio Duarte como vocales.

La Fiscalía está representada por los doctores Rubén Barry y María Eugenia Ballará.

La querella es ejercida por los doctores Pablo Andrés Fleitas y Alejandra Soledad Fleitas.

Los abogados particulares que defienden a Cositorto y Batista, son el cordobés Guillermo Dragotto y José Codazzi.

El abogado defensor de Miguel Ángel Echegaray y Lucas Damián Camelino es el doctor Andrés Buffil. El abogado que defiende a los hermanos Medina es el defensor Oficial doctor Joaquín Jorge Sebastián Romero.

