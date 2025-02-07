¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés plus de refuerzo Forestadora Tapebicuá
Accidente

Choque múltiple en una ruta de Corrientes

En el lugar se trabaja para normalizar la situación. 

Por El Litoral

Viernes, 07 de febrero de 2025 a las 09:21
FOTOS: Facebook Daniel Bruno Ok

Al menos tres vehículos se vieron involucrados en un siniestro vial en horas de la mañana de este viernes en la localidad correntina de Chavarría, informaron fuentes policiales

El accidente de tránsito ocurrió en la Ruta Nacional 123, a pocos metros del acceso de dicha localidad. 

Por el momento no se informaron víctimas fatales, aunque se registraron varios heridos

En el lugar trabajan policías, bomberos y personal sanitario de Chavarría, brindando asistencia y controlando la situación. Se recomienda transitar con precaución.

 

*Con información del periodista Dani Bruno

 

