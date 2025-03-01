Recuperaron varios objetos sutraídos de una Municipalidad

Luego de varios allanamientos realizados en el marco de la investigación por la sustracción de numerosos objetos de una de las oficinas de la Municipalidad de Ituzaingó, lograron recuperar las cosas y detener a dos personas.

En colaboración con la Fiscalía en turno, trabajaron efectivos de la Comisaría Primera de esa ciudad para esclarecer el robo ocurido en la oficina del área Estadística de la Comuna, ubicada en el Barrio 180 Viviendas.

Los delincuentes habían sustraído una hidrolavadora, un taladro eléctrico, una amoladora, una maquina soldadora un motor turbo de inflable y un generador eléctrico, entre otras cosas.

Los bienes fueron recuperados luego del allanamiento en un domicilio del mismo barrio.

Además, la Justicia dispuso la aprehensión de dos personas acusadas del delito quienes quedaron a disposición de las autoridades.