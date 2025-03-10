¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

puente Chaco-Corrientes Guaraní Provincias Unidas
Corrientes

Dos jóvenes están graves tras un choque entre motos

El siniestro se registró en horas de la madrugada del domingo. 

Por El Litoral

Lunes, 10 de marzo de 2025 a las 06:53

La Policía de Corrientes informó este lunes que dos jóvenes están graves tras un choque entre motos en la Ruta provincial 5 en la capital correntina. 

Efectivos policiales fueron alertados de que  por , Ruta provincial N° 5, a la altura del kilómetro 8 se había registrado un coque entre dos motocicletas.

El mismo, tuvo como protagonista a una motocicleta 110 cc. conducida por un hombre de apellido Aguirre, mayor de edad y otra motocicleta Honda CG Titan 150 cc,  guiada por un joven de apellido Galarza que tenía de acompañante a otro de apellido Ñancul. 

A consecuencia del mismo, fueron auxiliados y trasladados al Hospital Escuela, dónde posteriormente se determinó que el ciudadano Aguirre y Ñancul presentaban lesiones graves.

Por el hecho, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto en la citada Comisaría continúan con las tareas correspondientes.

