La Policía de Corrientes informó este lunes que dos jóvenes están graves tras un choque entre motos en la Ruta provincial 5 en la capital correntina.

Efectivos policiales fueron alertados de que por , Ruta provincial N° 5, a la altura del kilómetro 8 se había registrado un coque entre dos motocicletas.

El mismo, tuvo como protagonista a una motocicleta 110 cc. conducida por un hombre de apellido Aguirre, mayor de edad y otra motocicleta Honda CG Titan 150 cc, guiada por un joven de apellido Galarza que tenía de acompañante a otro de apellido Ñancul.

A consecuencia del mismo, fueron auxiliados y trasladados al Hospital Escuela, dónde posteriormente se determinó que el ciudadano Aguirre y Ñancul presentaban lesiones graves.

Por el hecho, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto en la citada Comisaría continúan con las tareas correspondientes.