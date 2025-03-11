La División Policía de Alto Riesgo inició un curso para situaciones críticas

El primer Curso de Técnicas Operativas Policiales dió inicio el lunes, a cargo de la División Policía de Alto Riesgo.

Se trata de una capacitación destinada a efectivos policiales para el manejo seguro y eficaz de situaciones críticas, abordando módulos sobre armas y tiro, defensa personal policial, acondicionamiento físico, primeros auxilios, procedimientos policiales y el marco legal que regula su actuación.

Además, se concientiza a los efectivos sobre la importancia del acondicionamiento físico para mejorar su rendimiento.

Un total de 51 policías, de diversas unidades y dependencias de la provincia participan en esta formación que durará 12 días. Entre los asistentes se encuentran efectivos de comisarías locales, Grupos Tácticos Operativos (GTO), Seguridad Vial, Comisaría de la Mujer y el Menor, también de las Unidades Regionales II,III,V y VII, Escuela de Suboficiales de Saladas, Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, y la propia División PAR, entre otros.