Detuvieron a un hombre por robar objetos de una vivienda

La policía de Corrientes, informó este martes que aprehendió a un hombre por entrar, en horas de la madrugada, a una vivienda ubicada por las calles Madariaga y Reconquista de la ciudad capital.

Los vecinos habrían alertado a través del 911 al Comando Patrulla, quiénes visualizaron al sujeto sustrayendo una barra de gran tamaño de una vivienda. Cuando los agentes se dirigieron al lugar del hecho, el ladrón trató de huir , provocando en el transcurso del camino, daños al auto de la policía.

El hombre de 43 años fue trasladado a la Comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se realizaron las diligencias de rigor.

